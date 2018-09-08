Камера Razer Phone 2 после обновления научилась снимать в 4К с 60 fps

Сегодня, 09:53 \\ ---

Смартфон теперь стал не только быстрым и производительным для игр.

  После новостей о получении новой версии Android для Razer Phone 2, компания выпустила обновление для приложения камеры. Теперь камера Razer Phone 2 снимает 4К с частотой 60 fps. Мощный процессор Snapdragon 845 от Qualcomm в сочетании 12 МП телеобъективом от SONY - позволяет качественно обрабатывать видео с разрешением 4К и выдавать превосходную картинку.

Такая частота используется на многих флагманах, таких как Honor, Samsung, Apple, Xiaomi. А также, с 60 fps идёт стандартная съёмка в киноиндустрии, что подтверждается американским стандартом киносъёмки в системе Showscan. Теперь аппарат с такими возможностями можно по праву назвать - камерофон.

Это говорит о том, что теперь пользователи могут не только наслаждаться играми и отличным качеством звука в смартфоне, а и записывать высококачественное видео, которое в тандеме с его превосходными динамиками даст отличный результат.

Для того чтобы получить такую возможность - пользователи смартфона должны обновиться до Android Pie. И это всё, что необходимо. После этих небольших манипуляций смартфон превратится в настоящую камеру, которая сможет дать фору флагманам конкурентов.

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Автор - Андрей Вознесенский
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