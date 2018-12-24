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Аниме головного мозга: Мужчина женился на голограмме
Аниме головного мозга: Мужчина женился на голограмме
Сегодня, 09:33 \\ Мозаика / Лайфстайл

Мужчина пошёл на странный шаг после того, как его изнасиловала сослуживица по работе.

АВТО/МОТО
ЗДОРОВЬЕ
Эксперты рассказали, как выбрать безопасные готовые закуски к Новому году
Эксперты рассказали, как выбрать безопасные готовые закуски к Новому году
Сегодня, 13:29 \\ Здоровье

Празднование Нового года редко обходится без салатов и всевозможных закусок, однако не все могут приготовить оливье и «селедку под шубой». Из-за нехватки времени или нежелания готовить многие покупают готовые салаты в магазинах, но не всегда такие блюда

СПОРТ
Александр Кержаков написал заявление на жену о планировании заказного убийства
Александр Кержаков написал заявление на жену о планировании заказного убийства
Сегодня, 02:36 \\ Спорт

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков уверен, что его бывшая жена хочет его смерти.