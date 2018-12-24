ПОЛИТИКА
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Сегодня, 16:51 Скворцова заявила о повышении зарплаты российских врачей на 40%
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Сегодня, 15:46 Правительство РФ запретило ввоз украинских товаров
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Сегодня, 14:21 Голикова: демографическая ситуация в стране значительно улучшилась
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Сегодня, 14:20 Песков оценил объединение России и Белоруссии в единую страну
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Сегодня, 09:53 «Украина инициирует — Россия воплощает»: Заграждение в Крыму сравнили со "стеной Яценюка"
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Сегодня, 02:44 Китай одобрил импорт риса из США
ЭКОНОМИКА
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Сегодня, 16:24 Известны курсы доллара и евро на 30 декабря
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Сегодня, 14:46 За 2018 год жители Новгородской области взяли кредиты общей суммой на 32,1 млрд рублей
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Вчера, 15:44 Наталья Сергунина: создание инновационного кластера станет одной из ключевых задач Москвы
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27-12-2018, 04:22 ОП Москвы провела заключительное в этом году заседание
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26-12-2018, 15:13 Набсовет ВТБ одобрил присоединение Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка
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26-12-2018, 08:04 Минфин намерен с 2019 года дистанционно возвращать деньги вкладчикам обанкротившихся банков
МЕДИА
Аниме головного мозга: Мужчина женился на голограмме
Мужчина пошёл на странный шаг после того, как его изнасиловала сослуживица по работе.
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Вчера, 13:23 Кейт Миддлтон станет королевой, согласно королевским законам
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Вчера, 12:24 Мать Меган Маркл отказалась праздновать Рождество с королевой
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25-12-2018, 16:55 Саманта Маркл обозвала Гринчем сестру Меган
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25-12-2018, 13:05 Королева Елизавета II хочет заткнуть отца Меган Маркл
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25-12-2018, 11:56 Совсем спятил: Трамп общается с детьми по телефону от имени Санты
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24-12-2018, 18:40 Майли Сайрус вышла замуж за актёра Лиама Хемсворта
АВТО/МОТО
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В сети представлен истинный фанат Lamborghini
Итальянский премиальный бренд Lamborghini обнародовал в сети интересный видеоролик, приуроченный к новогодним праздникам. Ролик демонстрирует важность оставаться верным своим
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Тюнеры Bisimoto оснастили поддержанную Honda Civic 1 000-сильным мотором
Тюнеры Bisimoto из США решили переделать поддержанный универсал Honda Civic, который получил ряд технических улучшений. Главной особенностью стала силовая установка на 1 000
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Гордон Мюррей из McLaren получил орден Британской Империи
Известный конструктор британской компании McLaren Гордон Мюррей получил звание Командора Британской Империи. Присвоением этого титула был отмечен многолетний труд инженера.
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Сегодня, 14:19 Специалисты назвали популярные авто, которые перестали выпускать в 2018 году
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Сегодня, 07:00 Особый McLaren 720S посвящен первой победе бренда в «Формуле-1»
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Сегодня, 06:00 Официальные дилерские центры заявили о нехватке новых моделей Mercedes-Benz G-Class
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Сегодня, 05:00 Озвучены подробности нового Land Rover Defender
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Вчера, 23:00 В России за «скрученный» пробег авто предлагают сажать в тюрьму
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Вчера, 21:00 GM создает автоматические двери, компенсирующие силу ветра
ЗДОРОВЬЕ
Эксперты рассказали, как выбрать безопасные готовые закуски к Новому году
Празднование Нового года редко обходится без салатов и всевозможных закусок, однако не все могут приготовить оливье и «селедку под шубой». Из-за нехватки времени или нежелания готовить многие покупают готовые салаты в магазинах, но не всегда такие блюда
СПОРТ
Александр Кержаков написал заявление на жену о планировании заказного убийства
Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков уверен, что его бывшая жена хочет его смерти.
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Вчера, 13:05 "Маэстро хоккея": умер двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин
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27-12-2018, 20:26 Саханович: мы с Медведевой в отношении спорта очень похожи